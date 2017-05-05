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50 Yıllık Hayali Gerçek Oldu

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50 Yıllık Hayali Gerçek Oldu
Kilis'te 83 yaşındaki Şenel Celkanlıoğlu, 50 yıllık Kur'an-ı Kerim okuma hayalini gittiği kursta gerçeğe dönüştürdü.

Kilis'te 83 yaşındaki Şenel Celkanlıoğlu, 50 yıllık Kur'an-ı Kerim okuma hayalini gittiği kursta gerçeğe dönüştürdü.

Yoksullara Yardım ve Eğitim Vakfı (YOYAV) Kilis Şubesinde açılan Kuran-ı Kerim kursuna katılan 83 yaşındaki Şenel Celkanlıoğlu, ilerleyen yaşına rağmen azmederek, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, YOYAV Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Evran ile birlikte Kur'an kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen Şenel Celkanlıoğlu'nu dinleyen İl Müftüsü Mahmut Karatepe ile YOYAV Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Evran şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İlerlemiş yaşına rağmen Kur'an okumayı öğrenen Şenel Celkanlıoğlu, 50 yıldır Kur'an öğrenmeyi hayal ettiğini ifade ederek, "5 çocuk annesiyim, hepsini okuttum. Gözüm devamlı Kur'andaydı. Bunu nasıl edeyim de okuyayım diye düşündüm. Burada Kur'an öğretildiğini öğrenince kızımı gelinimi gönderdim. Baktım ki süperler, o zaman sıra bende dedim. Buraya geldim, Fatma hocamıza beni kabul eder misin dedim, o da neden kabul etmeyeyim yanıtını verince, kimliğimi alarak geldim kayıt yaptırdım. Şükürler olsun Kur'anın tek kelimesini bilmezken, şimdi öğrendim. Burayı açanın, vesile olandan Allah razı olsun. 50 yıl Kilis'te işçilik yaptım. Şükür kitabıma kavuştum" dedi.

Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe ise sevindirici bir haberle YOYAV'a geldiklerini ifade ederek, "Kur'an kursu sayımız her geçen gün artıyor. Kilis'te Kur'an kursu 46'ya ulaştı. YOYAV'daki kursumuz çok başarılı bir kurstur. Bugün 83 yaşında annemizin hakikaten Kur'anı okuması bizi ayrı mutlu etti. Bu işin yaşı yok, beşikten mezara kadar, Kur'anı, ilmi öğrenmek, olabildiği kadar insanların öğrenmesi lazım. Biz Şenel annemize hayırlı ömürler diliyoruz" diye konuştu.

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