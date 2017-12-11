  • BIST 109.081
  • Altın 153,471
  • Dolar 3,8229
  • Euro 4,5053
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 11 °C

50 Yıllık Sorunu Başkan Alıcık Çözüyor

» »
50 Yıllık Sorunu Başkan Alıcık Çözüyor
Nazilli'de Dallıca Mahallesi Kavşağı ile Güzelköy Mahallesi girişinin yaklaşık 50 yıllık trafik sinyalizasyon sorunu Başkan Alıcık sayesinde çözüm...

Nazilli'de Dallıca Mahallesi Kavşağı ile Güzelköy Mahallesi girişinin yaklaşık 50 yıllık trafik sinyalizasyon sorunu Başkan Alıcık sayesinde çözüm buldu.

Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaptıklarını belirten Başkan Alıcık, "Araç trafiğinin yoğun olduğu iki bölgemize trafik sinyalizasyonu eklenerek olası kazaların önüne geçilecek. Nazilli Belediyesi olarak gerekli girişimleri yaptık. Karayolları müdürlüğümüze ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Devlet Karayolu üzerinde bulunan Dallıca Mahallesi Kavşağı ile Güzelköy Mahallesi girişinin yaklaşık 50 yıllık trafik sinyalizasyon sorunu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık sayesinde çözüme kavuşuyor.

Hem trafik akışının yoğun olduğu İzmir- Denizli karayolunu, hem de köy yollarına geçiş güzergâhlarını içerisinde bulunduran iki bölgeye trafik sinyalizasyonu yapılması için gerekli yazışmaları yaptıklarını belirten Başkan Alıcık, "Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM)'ne ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Trafik kazası riskinin oldukça fazla olduğu iki yerimiz için gerekli yazışmaları yaptık. Trafikte en fazla sorun yaşadığımız bölgelerden biri Güzelköy Mahallesi girişiydi. Karayolları şefi gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Güzelköy'e trafik sinyalizasyonları KGM tarafından yapılacak. Dallıca Mahallemiz için de yazılarımızı yaptık. Bu bölgemizdeki çalışmaları Nazilli Belediyesi olarak yapmaya hazırız. Önemli olan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde yaşaması" ifadelerini kullandı.

Trafik işaret cihazının bulunmamasının bölge halkı açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Dallıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Sinav ve Güzelköy Mahalle Muhtarı Ali Sema Şen Başkan Alıcık'a teşekkür ederek, "Şimdiye kadar birçok yere müracaat ettik ancak bir çözüm bulamadık. Başkanımız sağ olsun bizi yine geri çevirmedi. Yıllardır büyük sıkıntı yaşamadığımız bir konuydu. Sonunda çözüme kavuştu" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tanzanya Büyükelçisi Kiondu’dan Vali Demirtaş’a Ziyaret11 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • Teferrüç’te Trafik Düzenlemesi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • Kumluca Muhtarlar Derneği’nden Abd’ye ’Turp’lu Kınama11 Aralık 2017 Pazartesi 15:53
  • Başkan Büyükkılıç Camikebir Esnafını Ziyaret Etti11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • 25 Bin Dursunbeyli Tek Çatı Altında Toplanıyor11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Çankırı’da Kadına Şiddete Hayır Yürüyüşü11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Mhp İl Başkanı Avşar’dan İlçe Başkanı Samanlı’ya Ziyaret11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Demirkol, Kültür Ve Gençlik Merkezi Çalışmalarını İnceledi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:48
  • Niksar’a Tarihi Dokuya Uygun Yeni Ptt Binası Yapılacak11 Aralık 2017 Pazartesi 15:44
  • Nilüfer Belediyesi’nden Çiftçiye Meyve Fidanı11 Aralık 2017 Pazartesi 15:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti