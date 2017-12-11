50 Yıllık Sorunu Başkan Alıcık Çözüyor

Nazilli'de Dallıca Mahallesi Kavşağı ile Güzelköy Mahallesi girişinin yaklaşık 50 yıllık trafik sinyalizasyon sorunu Başkan Alıcık sayesinde çözüm...

Nazilli'de Dallıca Mahallesi Kavşağı ile Güzelköy Mahallesi girişinin yaklaşık 50 yıllık trafik sinyalizasyon sorunu Başkan Alıcık sayesinde çözüm buldu.

Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmaları yaptıklarını belirten Başkan Alıcık, "Araç trafiğinin yoğun olduğu iki bölgemize trafik sinyalizasyonu eklenerek olası kazaların önüne geçilecek. Nazilli Belediyesi olarak gerekli girişimleri yaptık. Karayolları müdürlüğümüze ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Devlet Karayolu üzerinde bulunan Dallıca Mahallesi Kavşağı ile Güzelköy Mahallesi girişinin yaklaşık 50 yıllık trafik sinyalizasyon sorunu Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık sayesinde çözüme kavuşuyor.

Hem trafik akışının yoğun olduğu İzmir- Denizli karayolunu, hem de köy yollarına geçiş güzergâhlarını içerisinde bulunduran iki bölgeye trafik sinyalizasyonu yapılması için gerekli yazışmaları yaptıklarını belirten Başkan Alıcık, "Karayolları Genel Müdürlüğü(KGM)'ne ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Trafik kazası riskinin oldukça fazla olduğu iki yerimiz için gerekli yazışmaları yaptık. Trafikte en fazla sorun yaşadığımız bölgelerden biri Güzelköy Mahallesi girişiydi. Karayolları şefi gelerek gerekli incelemeleri yaptı. Güzelköy'e trafik sinyalizasyonları KGM tarafından yapılacak. Dallıca Mahallemiz için de yazılarımızı yaptık. Bu bölgemizdeki çalışmaları Nazilli Belediyesi olarak yapmaya hazırız. Önemli olan vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir şekilde yaşaması" ifadelerini kullandı.

Trafik işaret cihazının bulunmamasının bölge halkı açısından büyük bir sorun teşkil ettiğini belirten Dallıca Mahallesi Muhtarı Mustafa Sinav ve Güzelköy Mahalle Muhtarı Ali Sema Şen Başkan Alıcık'a teşekkür ederek, "Şimdiye kadar birçok yere müracaat ettik ancak bir çözüm bulamadık. Başkanımız sağ olsun bizi yine geri çevirmedi. Yıllardır büyük sıkıntı yaşamadığımız bir konuydu. Sonunda çözüme kavuştu" dedi.