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500 Yıllık Isparta Tarihi Aydınlatıldı

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500 Yıllık Isparta Tarihi Aydınlatıldı
Osmanlı Arşivlerindeki Isparta gerçeği Isparta Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Osmanlı Arşivlerindeki Isparta gerçeği Isparta Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

Başbakanlık arşiv uzmanlarının 2 yıllık süren çalışması sonucu 500 yıllık Osmanlı arşivlerinde yer alan Isparta belgeleri "Osmanlı Belgelerinde Isparta" ve "Osmanlı Nüfus Defterlerinde Isparta" adıyla kitaplaştırıldı. Isparta Belediyesi tarafından hazırlattırılan "Osmanlı Belgelerinde Isparta" ve "Osmanlı Nüfus Defterlerinde Isparta" kitaplarının tanıtım toplantısı yapıldı. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın ev sahipliği yaptığı tanıtım toplantısına AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Ali Bolat, CHP İl Başkanı Eyüp Ersoy, SDÜ'lü bazı akademisyenler, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakanlık Arşiv Uzmanları Mehmet Akif Terzi ve Ahmet Ergün tarafından yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonucu kaleme alınan eserlerde Isparta tarihine yönelik bilinmeyenler gün yüzüne çıkarıldı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 500 yıllık tarihin aydınlandığını belirterek "Isparta tarihimizin bilinmeyenlerini ortaya çıkardık. Osmanlı arşivleri günü gününe tutulmuş. Böyle bir arşiv hiçbir medeniyette yok. Ben çalışmada emeği gecen arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, Osmanlı Arşiv taramalarında 100 milyonun üzerinde belge tek tek incelendiği öğrenildi.

500 Yıllık Isparta Tarihi Aydınlatıldı

500 Yıllık Isparta Tarihi Aydınlatıldı

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