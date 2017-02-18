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500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı

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500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı
Restorasyon çalışmaları tamamlanan 500 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camii yeniden ibadete açıldı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan 500 yıllık tarihi Sokullu Mehmet Paşa Camii yeniden ibadete açıldı. Caminin açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Sokullu Mehmet Paşa Camii insanların Haliç'in kenarında özellikle gittiği, parklar bahçeler içerisinde huzurlu çevresi olan bir yer olarak daha da gün yüzüne çıkacak" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1578 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Camii, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Caminin açılış törenine; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman, Sokullu Vakfı Başkanı Abdulkadir Sokullu ve Sokullu ailesinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

500 yıllık cami dualarla yeniden açıldı

Sokullu Mehmet Paşa Camii, kılınan Cuma namazının ardından kesilen kurdele ile hizmete açıldı. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın yaptığı duanın ardından açılışa katılan vatandaşlara etli pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Tarihi caminin beş yıl süren restorasyon çalışmaları için yaklaşık 9 milyon lira harcandı.

"Beyoğlu bir birinden değerli tarihi yapıtların yer aldığı bir ilçe"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun bir birinden değerli tarihi yapıtların yer aldığı bir ilçe olduğunu belirterek, "Osmanlı imparatorluğu döneminde padişahların ve Sokullu Mehmet Paşa, Kılıç Ali Paşa, Piyale Paşa gibi birçok paşaların çok değerli eserlerinin olduğu bir ilçedeyiz. Sokullu Mehmet Paşa Camii de bu eserlerden bir tanesi. Gerçekten içeride ayrı bir huzur ile namazımızı kıldık. O ne güzel mimari o ne güzel iç duygunun dışarıya yansımış hali, mükemmel bir cami" dedi.

"Sokullu Mehmet Paşa Camii daha da gün yüzüne çıkacak"

Başkan Demircan, "Burada Karaköy e doğru bütün sahil yapılıyor. Bir de 10 metrelik bütün Halici çevreleyen bir yürüyüş yeri yapılıyor. Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Sokullu Mehmet Paşa Camii insanların Haliç'in kenarında özellikle gittiği, parklar bahçeler içerisinde huzurlu çevresi olan bir yer olarak daha da gün yüzüne çıkacak. Cenabı Allah bundan sonra güzel hizmetler yapmayı hepimize nasip eylesin" şeklinde konuştu.

"Caminin hizmete açılışının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz"

Sokullu Vakfı Başkanı Abdulkadir Sokullu ise, caminin restorasyon sürecinin beş yıl sürdüğünü belirterek, "1807 yangını ve 1894 depreminden sonra 1938 yılında onarılmaya başlanan cami 1941 yılında ibadete açılmıştı. Bugün ikinci büyük onarımının tamamlanıp yeniden hizmete açılışının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ben Sokullu Mehmet Paşa'nın 13. kuşak torunu olarak vakıf üyelerimiz ve Sokullu ailesi adına bu restorasyon çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Beyoğlu Müftüsü Aydın Yığman da caminin restore edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Allah devletimize zarar vermesin. Rabbim camimizi ruhuna uygun olarak kullanmayı bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı

500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı

500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı

500 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Camii Yeniden İbadete Açıldı

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