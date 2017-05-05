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51 Yaşındaki Adam Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü

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51 Yaşındaki Adam Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü
Gaziantep'te 51 yaşındaki Osman Kuvvet evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Gaziantep'te 51 yaşındaki Osman Kuvvet evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay İnönü mahallesi, Meriç Geçidi Sokak, 8 numaralı evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir gün önce kocası Osman Kuvvet ile tartışan E.K. ertesi gün evine döndüğünde kocasını kanlar içerisinde öldürülmüş halde buldu. E.K. durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Osman Kuvvet'in (51) öldüğünü tespit etti.

Olay sonrası Osman Kuvvet'in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Osman Kuvvet'in ailevi sorunları olduğu ve zaman zaman evinden tartışma sesleri yükseldiği iddia edildi.

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