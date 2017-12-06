52 Kişiyi Kaçak Çalıştıran Şahıs Tutuklandı

Şanlıurfa'da çoğunluğu Suriye uyruklu 52 kişiyi kaçak iş yerinde çalıştırdığı için gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından...

Şanlıurfa'da çoğunluğu Suriye uyruklu 52 kişiyi kaçak iş yerinde çalıştırdığı için gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Doğular Mahallesinde 48'i Suriye uyruklu 52 kaçak işçinin ruhsatsız bir iş yerinde çalıştırıldığını belirledi. İş yerine operasyon düzenleyen jandarma, 52 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan Suriye uyruklu 48 kişi, kayıt işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken iş yeri sahibi ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş yerinde yapılan aramada ise uzun namlulu silah, av tüfeği, tabanca, kasasına yakıt deposu yerleştirilmiş sahte plakalı kamyon ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.