52 Ülkeden 300’e Yakın Katılımcı Antik Kentte Bisiklet Turuna Katıldı

Denizli'de, bu yıl 2'incisi düzenlenen Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi, kapsamında Pamukkale ve Karahayıt'ın tanıtımı amacıyla katılımcılar...

Denizli'de, bu yıl 2'incisi düzenlenen Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi, kapsamında Pamukkale ve Karahayıt'ın tanıtımı amacıyla katılımcılar bisiklet turu yaptı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen 2'inci Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesi kapsamında 52 ülkeden 300'e yakın katılımcı ve protokol üyeleri, Karahayıt'tan başlayarak, Antik Havuza kadar bisikletlerle 7 kilometrelik etabı tamamladı. İlk olarak, Karahayı'tan şifalı suların bulunduğu alana bisikletle giden katılımcılar, burada dinlendikten sonra Hierapolis Antik kenti içerisinden geçerek, antik havuzun bulunduğu alana gitti. Yolda zaman zaman zorluklar yaşayan katılımcılar, yolda renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar keyifli bisiklet turunun ardından antik havuzun girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi. 5 gün sürecek zirvenin ilk günde düzenlenen bisiklet turuna AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 52 ülkeden gelen yaklaşık 300 katılımcı katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, gazetecilere yaptığı açıklamada,2. Uluslararası Termal Sağlık Turizm Zirvesini, Karahayıt'ta gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Gürlesin, düzenlenen organizasyona 52 ülkeden 300'e yakın katılımcı ile bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Gürlesin, "Şuanda Türkiye bir ilk olan termal sağlık anlamında şehirlerin daha da iyi noktaya gelmesi için 2. Termal Sağlık Turizm Zirvesi var. Denizli'de Pamukkale Belediyesi olarak biz ev sahibi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bu konuda Denizli'de sadece turizm konusunda Pamukkale bilinmekte biz bu konuda Karahayıt'ı da öne çıkarmak istiyoruz. Yaşlanan bir dünya var. Termal sağlık turizminde de bir çık yerde şifalı sular olmadığı için, 30 derece ile 250 derece olan, sıcak suyu ile Karahayıt şuanda mahallemizdeyiz. Günü birlik turizmde, şifalı suların insanlığın kullanması anlamında, bizde böyle bir zirveye, organizasyona destek verdik" dedi.

"Amacımız termalin başkenti olmak"

Amaçlarının termalin başkenti olmak olduğunu kaydeden Başkan Gürlesin, "Amaç bu bölgenin artık yükselen bir değer olduğunu ve termalin bir başkenti olması noktasında bir ivme yakalamak istiyoruz. Ondan dolayı bugün tarihi günlerden biri olduğunu iddia ediyorum. Çeşitli kıtalardan 52 ülkeden, yaklaşık 300'e yakın akademisyenler ve uzmanların katıldığı, içinde doktoru var, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı da yer alıyor. Bugün alan gezimiz var yarında üniversitemizde paneller olacak. Son günde değerlendirme toplantısı yapacağız. Karahayıt termalin inşallah başkenti olacak. 19 Tarihi antik kentin Denizli il sınırında olması hem şifa kaynağı, hem de tarihi yerleri bisiklet ile gezdirdik" diye konuştu.