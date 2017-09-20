55 Yaşındaki Kadının Organları 3 Kişiye Umut Olacak

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut olurken, kadının acılı eşinin organların olduğu...

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki kadının organları 3 kişiye umut olurken, kadının acılı eşinin organların olduğu kutulara bakışı yürekleri dağladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden 2 erkek çocuk annesi ve ev hanımı S.F. (55), 3 gün önce beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle Samsun'daki Atasam Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan S.F.'nin dün beyin ölümü gerçekleşti. Kadının ailesi organları bağışlama kararı aldı. Bu sabaha karşı organları alacak ekip uçakla Merzifon Havaalanına geldi, buradan da ambulansla Samsun'a getirildi. Hastanede yapılan operasyon ile S.F.'nin böbrekleri ve karaciğeri alındı.

Eşinin organlarının bulunduğu özel kutulara bakarken gözleri dolan ve ambulansa yerleştirildikten sonra gözyaşlarına boğulan acılı eş Oktay F., "Eşimin rahatsızlığı sonrasında kısa süreli bir maraton yaşadık. Sonrasında da eşimin beyin ölümü gerçekleşti. Sağlık Bakanlığının da organ bağışı ile ilgili açmış olduğu bir kampanya vardı. Maalesef Türkiye'de organ bağışı oranı çok düşük. Kimse başına böyle bir şey gelmediği zaman anlamıyor. Böyle kararları vermek de çok zor. Aileleri de anlıyorum. Aileler organ bağışını mutlaka düşünsünler. Çünkü yarın aynı şeyin size de lazım olma ihtimali çok yüksek. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Eşimin organları inşallah hayırlı yerlerde hayat bulmuştur. Biz üzülürken organlara kavuşan insanlar da sevinç içerisinde olurlar. Bazen kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde "hangimize böyle bir şey olursa mutlaka bağışlayalım" diye konuşuyorduk. Onun için de hiç tereddüt etmedim. Eşim zaten böyle bir şeye duyarlıydı. Onun için hiç tereddüt etmeden çocuklarımla ortak karar alıp organları bağışladık" dedi.

"Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor"

Acılı eşe duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Mehmet Kazak ise "Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Bizim organ bağışını artırmamız gerekiyor. Birçok insanımız organ bekliyor. 3 ayrı hastanede üç ayrı insana yeni bir yaşam için umut oldular. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Merhumenin 2 böbreği ve 1 karaciğeri 3 ayrı insanımıza yeni bir umut olacak. Organ bağışında bulunan tüm aileye de Allah'tan sabırlar diliyorum" diye konuştu.

S.F.'nin organları yapılan operasyonun ardından hastalara nakledilmek üzere yola çıktı. Böbreklerden biri Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki bir hastaya, diğer böbrek de karayoluyla Erzurum'daki bir hataya nakledilmek için yola çıktı. Karaciğer ise hava ambulansıyla Merzifon Havaalanı üzerinden Ankara'daki bir hastaya nakil olmak için yola çıktı.

S.F.'nin yakınları organların yola çıkmasının ardından birbirlerine sarılarak teselli buldular.