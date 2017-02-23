566 Adet Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Serbest

Samsun'da üzerinde 566 adet uyuşturucu hap ele geçen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da üzerinde 566 adet uyuşturucu hap ele geçen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları bir otomobilde bulunan H.K.'nin (26) üzerinde yaptığı aramada poşet içinde toplam 566 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaya sevk edilen H.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.