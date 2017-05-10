6 Aydır Aranan Fetö’nün Mahrem İmamları Ortaca’da Yakalandı

Terör örgütü FÖTÜ'nün Siirt mahrem imamları oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı olan ve 6 aydır aranan iki şüpheli, Muğla'nın Ortaca...

Terör örgütü FÖTÜ'nün Siirt mahrem imamları oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı olan ve 6 aydır aranan iki şüpheli, Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı. Yakalanan mahrem imam emniyet çıkışında "Bu zulmü yapanın yanına kalmayacak" şeklinde tehditte bulundu.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin Siirt mahrem imamları oldukları ileri sürülen ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 ay önce haklarında arama kararı çıkartılan V.K. (35) ve eşi Ş.K'nin (32) Ortaca'da olduğu bilgisine ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Ortaca'da kaldığı eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konuldu.

Şüphelilerin, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İzmir'e sevk edildi. Şüphelilerden V.K'nın emniyet çıkışında "Bu zulmü yapanın yanına kalmayacak" şeklinde tehdit savurması dikkat çekti.