6 İle Elektrik Kesintisi Uyarısı

Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı bölgelerine 10 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

Ankara, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak'ın bazı bölgelerine 10 Mayıs'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kazan, Keçiören, Polatlı, Sincan ve Şereflikoçhisar ilçelerinin bazı mahallelerinde, 09.00-17.00 saatlerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidilecek.

Çankırı'nın Orta, Yapraklı, ilçelerinde 09.00- 17.00, Karabük'ün Yenice, Taşköprü ilçelerinde 09.00 - 17:00, Kastamonu'nun Cide, Devrekani, İnebol ilçelerinde 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kırıkkale'nin Balışeyh, Delice ve merkez ilçelerindeki bazı mahallelere 09.00- 16.00, Zonguldak'ın Alaplı, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu ve merkez ilçelerinin bazı mahallelerine de 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.