6 Kamera İle Gözetlenen Evde Silah, Kılıç, Kama Ve Bıçaklar Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 6 güvenlik kamerası ile gözetlenen bir eve yaptığı baskında çok sayıda silah, kılıç, kama...

Gaziantep'te polis gerçekleştirdiği şafak operasyonunda, 6 güvenlik kamerası ile gözetlenen bir eve yaptığı baskında çok sayıda silah, kılıç, kama ve bıçak ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü özel harekat, terör, çevik, asayiş, narkotik şube ekipleri şafak vakti belirlenen adreslere aş zamanlı baskın düzenledi. Zırhlı araçlar eşliğinde baskın yerlerine giden ekipler, demir, çelik kapıları tokmak ve koç başı ile açtı. Evlere giren ekipler, çocukların yattığı odalara ise çocukların panik yapmaması için kalkıp, hazırlanmalarını bekledikten sonra girdi.

Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonlarda ekipler, 6 güvenlik kamerası bulunan bir eve operasyon gerçekleştirdi. Evin bodrum katında atölye gibi kullanılan kısımda çok sayıda otomatik pompalı tüfek, silah, kılıç, kama, bıçak, şişme bot, çelik yelek, uyku tulumu, fişek, şarjör ve barut ele geçirildi. Aynı evde bulunan ve eşyaların yerde olduğu odada ise narkotik köpek Alex tarafından uyuşturucu arandı.

Şafak vakti başlayan operasyon devam ediyor