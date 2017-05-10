6. Malatya Kitap Fuarına Ünlüler De Katıldı

Malatya'da düzenlenen 6. Malatya Kitap Fuarına ünlü isimler de ilgi gösteriyor.

Malatya'da düzenlenen 6. Malatya Kitap Fuarına ünlü isimler de ilgi gösteriyor.

Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarına ünlüler akın etti. Fuar kapsamında oyuncular Murat Yıldırım ve Tolgahan Sayışman kitapseverlerle imza gününde bir araya geldi. Malatyalıların keyifli saatler geçirdiği imza gününde, ünlü oyuncu Murat Yıldırım, eşi İmani Elbani ve Tolgahan Sayışman ile birlikte Dr. Said Sözühikmet'in "Yaşamın Göremediğimiz Şifreleri" adlı kitabına hayranları için imza attı. Fuarda Faslı yıldız İmani Elbani de Malatyalıların yoğun ilgisini gördü.

İzdihamın yaşandığı imza gününde Malatyalı kitapseverler, oyuncularla bol bol sohbet edip fotoğraf çektirdi. Binlerce kitabın imzalandığı imza gününde, sanatçılar sağlıklı yaşam, pozitif bakış ve farkındalık ile ilgili bazı önerilerde de bulunarak okuyucuları bilgilendirdi.

Malatya halkı ile bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade eden ünlü sanatçılar, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.