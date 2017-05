6 Mayıs Hıdrellez ve Darağacında üç fidan

Her insanın hayatında belli günler vardır ki, onları unutmak mümkün değildir. 6 Mayıs ( Hıdır ve İlyas Peygamberin buluştuklarına inanılan gün.) Halkın her yıl sevgili gibi karşıladığı bir gün..

Yine 6 Mayıs 1972 unutmam. Nasıl unutayım ki, tam 45 yıl öncesi. Şafak sökmeden, gerilemeden karanlık, gün yükselmeden darağacına çıkacaktı. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan…

Ankara da düğümlenmiş, durmuş burulmuş. Ankara Sisli. Susmuş ve Susturulmuş. Uğrunda ölüme gidilen öyle bir an vardır ki, bir can duygunun simgesi olur. Bütünleşir o duyguyla. Anlamı derinleşir. Ölümle ikiye bölünmen istenen bir şeydir bu. Kimisi yaşatmanın saflarında kenetlenir, kimisi öldürmek için pusuya yatar, en karanlık yolları arar can almanın.

Tarih böyle alışa gelmiştir. Toplum yasalarının anlamı da bunun içinde düğümlüdür. Kimisi o düğüm çözülmesin ister; kimisi çözülsün düğüm, toplum ferahlasın diye can vermeyi göze alır.

Onlar devrimin delikanlılarıdır. Onlar bir kuşağı tarihsel bir sevdayı güzelleştirenlerdir. Şimdi Ankara Karşıyaka Mezarlığındalar.

Babaları yan yana, omuz omuza yatmaları için hemfikir oldular ancak, Mezarlık müdürü karşı çıktı. Yan yana yatmalarına izin vermiyordu birileri; Deniz’in, Hüseyin’in Yusuf’un yan yana yatmalarına izin vermeseler de aralarında birkaç mezar bırakmak koşuluyla aynı sıraya gömülmelerine izin çıkıyordu nihayet.

Ayrı yerlerde olsalar da tanıdıkları vardı, onlardan 37 gün önce Kızıldere katliamında öldürülen Mahir Çayan yatıyordu bir yerde, Hüdai Arıkan, Nihat Yılmaz ve diğerleri… Hepsi ama hepsi silme Mustafa Kemal’di; Üstelik hepsi de Mustafa Kemal’in son neferiydi…

Bahara dönecek olursak Bahar bambaşkadır..Bahar bir umuttur.Yükünü tutmuş,çiçeğe kesmiş ağaçlar, yaza ve meyveye yüklenecektir. Hâsılı bahar gücünü artırır. Çünkü bahar gelecektir.

Ve bu baharın başlangıcında yarın Giresunspor maçı ve sonrası TFF 1.Liginde kalabilmenin duygusuyla, boğazımıza atılan düğümü hep beraber çözme dileğiyle.