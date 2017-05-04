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6 PUAN ALIRSAK DÜŞMEYİZ

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6 PUAN ALIRSAK DÜŞMEYİZ
Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Ligde kalan 3 maçta 6 puan aldığımızda ligde kalmayı garantileriz diye düşünüyorum" dedi.

 

İNANILMAZ ÜZÜLDÜM
Özköylü, Eskişehirspor  Maçnıı kaybedebiliriz ama böyle bir sonuç gerçekten beni inanılmaz üzdü. Bunu mutlaka ve mutlaka telafi etmek zorundayız. Eksiklerimiz vardı. Takımın ana iskeletinden 4 oyuncumuzun olmayışı takımın tüm sistemini etkiledi. Oynattığımız oyuncuların istediğimiz mücadeleyi vermemesi maalesef ağır yenilginin sebebi oldu. Eskişehir maçında aylardır çok iyi yaptığımız sistem oyununu hiç yapmadık. Sistem ve uygulama anlamında hiçbir şey doğru değildi. Oyuncuların bireysel oynama gayreti bizi bu durama soktu. Bu tabii ki sonucun en büyük faktörlerinden biri oldu." 

BU HAFTA OYNAYACAKLAR
Samsunspon teknik Diröktörü Osman Özköylü, bu hafta Oynayacağımnız GiresunSpor maçında  Mustafa Sevgi ve Hasan Kılıç'ın cezası bitti, takıma dönüyor. Kenan Karışık ve Ahmet Burak Solakel ise sezonu kapattı. İkisinin de sakatlığı çok ciddi. Artık bu saatten sonra o eksikmiş, bu eksikmiş, mazeret aramadan kendi oyun sistemimizi doğru uygulayarak ve buna sadık kalarak oynamamız gerekiyor. Çünkü biz sistem takımıyız, yıldız oyunculardan kurulu takım değiliz. Kazandığımız maçları ve aldığımız puanları sistemin getirisi olarak aldık. Takım olarak tekrar ayağa kalkmak için Giresunspor maçını kazanmamız gerekiyor." 

Osman Özköylü, kümede kalmak için son 3 haftada en az 6 puan almaları gerektiğini vurgulayarak, "Tabii burada rakiplerimizin alacağı sonuçlar da önemli. Büyükşehir Gaziantepspor hedefi bulunan takımlarla oynayacak. Önümüzdeki iki haftada hedefi olan, son haftada ise düşme hattındaki rakibimizle oynayacağız. Bu maçlardan 6 puan aldığımızda ligde kalmayı garantileriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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