Diyarbakır'da, İspanya, Letonya, Almanya, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den 38 kişinin katılımı ile uluslararası gençlik değişimi projesi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da, İspanya, Letonya, Almanya, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den 38 kişinin katılımı ile uluslararası gençlik değişimi projesi gerçekleştirildi.

Erasmus + Programı tarafından desteklenen ve Gençlik ve Değişim Derneğinin ev sahipliğinde "Yaygın eğitim, çocuk, kültür, köy yaşamı" projesine katılmak üzere 6 ülkeden 38 genç Diyarbakır'da buluştu. Proje kapsamında, yaygın eğitim metotları ile ilgili çeşitli atölye çalışmaları, çocuklarla çalışma üzerine sunum ve tartışmalar, kültür geceleri, tiyatro çalışmaları, forumlar, ikili ve büyük grup çalışmaları, yuvarlak masa toplantısı gibi çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Diyarbakır'ın köyleri ziyaret edildi.

Köyde bulunan çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, resim atölyeleri, tiyatro oyunları, palyaço, müzik, dil atölyesi gibi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği çalışmalardan sonra, Avrupalı gençler Diyarbakır'daki köy yaşamını keşfetmeye yönelik köydeki aileler ile zaman geçirerek, tandır ekmeği yapma, süt sağma, yöresel yemek yapma gibi aktivitelerde yer aldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Diyarbakır'ı dünyaya duyurmaya çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda, 6 ülkeden 38 genci Diyarbakır'da ağırladıklarını kaydeden Suvari, "Avrupalı gençleri Diyarbakır'da ağırladık ve çeşitli çalışmalarda bulunduk. Projenin sonunda Diyarbakır köylerini gezerek tandır ekmeği yapma, süt sağma, yemek yapma gibi aktivitelerde bulunduk. Dezavantajlı gençlerin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürürken, Avrupalı gençleri de Diyarbakır'da ağırlamayı eksik etmiyoruz" dedi.