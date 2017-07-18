60 Bin Dolar Ödüllü Tenis Turnuvası Başladı

TEB Bursa Cup Kadınlar Ulusl,ararası Tenis Turnuvası heyecanı başladı.

TEB Bursa Cup Kadınlar Ulusl,ararası Tenis Turnuvası heyecanı başladı. Turnuvada Milli tenisçiler İpek Soylu ve Pemra Özgen de yer alıyor.

Bu sezon Türkiye'de düzenlenen 60 bin Dolar seviyesindeki beş ITF turnuvasından biri olan TEB Bursa Cup Kadınlar Uluslararası Tenis Turnuvası Bursa Podyum Tenis Kulübü'nde başladı. 15 Temmuz'da eleme maçlarıyla birlikte açılışı gerçekleşen ve 3'üncü kez düzenlenen turnuvaya 20 farklı ülkeden 45 sporcu katılıyor.

Milli tenisçi İpek Soylu, oynayacağı maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında, "Ben bu turnuvada 3 yıldır oynuyorum. İlk senemde kariyerimin en büyük şampiyonluğunu burada elde etmiştim. O yüzden Bursa'da düzenlenen bu turnuva benim açımdan çok özel. Bütün tenis severleri bu turnuvayı izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa'nın son yıllarda tüm spor federasyonlarının ve organizasyonların merkez haline geldiğine dikkat çekti. Bursa'nın artık spor kenti olduğunu vurgulayan Şahin, "Böyle turnuvalara destek veren herkese teşekkür ediyorum. Katılan tüm sporcular belli düzeyin üzerindeki tenisçilerdir. Turnuvadaki performansları da sıralamalarında etkili olacaktır. Onun için Türkiye çapında önemi büyük bir organizasyondur" dedi.

2014 Amerika Açık Grand Slam Turnuvası'nda genç çiftlerde şampiyon olan Milli sporcu İpek Soylu, turnuvanın 1. tur maçında Ukraynalı Anastasiya Vasylyeva ile karşılaştı.

17 Temmuz'da başlayan turnuvanın 22 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor. Turnuvada 8 Türk olmak üzere 45 sporcu yer alıyor.