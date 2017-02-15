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60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Tutuklandı

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60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Tutuklandı
Sakarya'da bir evden 60 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da bir evden 60 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesinde bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları ihbarını değerlendiren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık yapılan evde inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayına karıştığı bulunan T.G. ve M.A. ikametlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinin ifadeleri alındıktan sonra T.G. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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