60 Lira Kazanayım Derken Binlerce Lira Dolandırıldı

Eskişehir'de bir kişi telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek, 60 lira kazanayım derken binlerce lirasını kaybetti.

Eskişehir'de bir kişi telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek, 60 lira kazanayım derken binlerce lirasını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde yaşayan B.B. (30) isimli kişi, iş yerinde çalışırken cep telefonundan arandı. Kendisinin banka genel müdürlüğünden aradığını ve isminin M.Y. olduğunu belirten şahıs ile görüşen B.B., kredi kartı ve maaş kartının iletişim ücretlerinin geri ödeneceğini söyledi. B.B.'nin yıl sonunda yapılan kontrolleri sonucu 60 liranın hesabına yatırılacağını söyleyen dolandırıcı şahıs, B.B.'den bilgilerini istedi. Telefonuna gelen şifreleri ve mesajları onaylayan B.B.'ye daha sonra hesabından 757 bin euro döviz satışının gerçekleştiği bilgisini veren mesaj geldi. Bu mesajı okurken gelen ikinci bir mesaj ile şok yaşayan B.B., hesabından 3 bin 413 lira tutarında paranın EFT işlemi ile alındığını gördü. Mesajlar üzerine dolandırıldığını anlayan B.B., şikayetçi oldu.