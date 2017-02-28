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60 Sporcu Yeni Kuşağına Kavuştu

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60 Sporcu Yeni Kuşağına Kavuştu
Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Karate Kuşak Terfi sınavında 60 öğrenci yeni kuşaklarına kavuştu.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Karate Kuşak Terfi sınavında 60 öğrenci yeni kuşaklarına kavuştu.

Sporcuların ailelerinden de yoğun ilgi gören Karate Kuşak Terfi sınavı, 60 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate Antrenörü Alperen Çitak, yaptığı açıklamada, karate sporunun önemine değinerek, gençlerin spor ile zaman geçirerek kendilerini sporla geliştirdiklerini söyledi. Çitak, "Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karate ekibi olarak 2017 yılı son dönem kuşak terfi sınavımızı 60 sporcumuz ile tamamladık. İyi bir eğitim dönemi geçirdik. Başta öğrencilerime ve velilere desteklerinden ötürü teşekkür eder sporcularıma başarılar dilerim. Bizden desteklerini esirgemeyen Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Hazan Kadir Kardaş'a ve Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Sayın Abdülkerim Kasap'a da desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Tören sonunda sporculara yeni kuşakları takılarak başarı belgeleri verilerek tebrik edildi.

60 Sporcu Yeni Kuşağına Kavuştu

60 Sporcu Yeni Kuşağına Kavuştu

60 Sporcu Yeni Kuşağına Kavuştu

60 Sporcu Yeni Kuşağına Kavuştu

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