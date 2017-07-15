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60 Stk’dan 15 Temmuz Açıklaması

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60 Stk’dan 15 Temmuz Açıklaması
Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Vatanı olmayanın bayrağı, ezanı, namazı olmaz. Biz farklılıklarımızı...

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Vatanı olmayanın bayrağı, ezanı, namazı olmaz. Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek ülkemize her beraber sahip çıkmalıyız" dedi.

Bingöl'de 60 STK'dan oluşan "Bingöl Sivil Toplum İnsiyatifi', 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. İnsiyatif adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, Amerika'nın, İsrail'in, dış güçlerin askeri olan hainlerin 15 Temmuz'da milletin iradesine darbe vurmaya kalkıştığını söyledi.

14 Temmuz gecesi PKK ve FETÖ'cülerin ülkeyi paylaşma planı yaptığını ifade eden Sözen, "14 Temmuz gecesi kandilde yapılan toplantıda PKK'lılar, FETÖ'cüler hepsi bir araya gelmiş, sanki babalarını mallarını paylaşıyorlarmış gibi başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere bütün illerimizi kendi aralarında parsel parsel bölüşmüşler" diye konuştu.

Sözen, "Halen bu ülke şehitlerimize, gazilerimize hakaret edercesine bunun kontrollü darbe olduğunu söyleyenler var. Bu ülkede PKK ile günlerce yollarda yürüyerek adalet aradığını düşünenler var. Ben şimdi kendilerine bir kez daha sesleniyorum. Sizin bu tutumunuzun, bu davranışınız PKK'nın, FETÖ'nün davranışından DHKP-C'nin davranışından hiçbir farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Doğu, Güneydoğu halkının devletin yanında yer aldığını da vurgulayan Sözen, "Yıllarca Doğu halkına terör gözüyle bakan bir takım şer güçleri gördüler ki Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta ve Bingöl'de Türkler, Kürtler, Zazalar, Aleviler, Suniler hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin ortak bir sevdası olan ay yıldızlı bayrağını eline alıp milli duruşun yanında dimdik duruş gösterdiler. Tıpkı Çanakkale'deki gibi. Çanakkale'de Diyarbakırlısı, Bingöllüsü, Trabzonlusu, İzmirlisi yan yana aynı vatan için verdiği mücadelenin onurla ebedi istirahat alanında istirahat ediyorlar. Vatansızlık en kötü şeydir. Vatanı olmayanın bayrağı, ezanı, namazı olmaz. Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek ülkemize hep beraber sahip çıkmalıyız. Türküyle, Kürt'üyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle bizim bu topraklardan başka gidecek hiçbir memleketimiz yoktur" diyerek sözlerini tamamladı.

60 Stk’dan 15 Temmuz Açıklaması

60 Stk’dan 15 Temmuz Açıklaması

60 Stk’dan 15 Temmuz Açıklaması

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