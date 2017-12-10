60 yıllık 'meslek aşkı'

Amasya'da 60 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 69 yaşındaki Yalçın Taşan, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini tutkuyla sürdürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla boya sandığını alarak evinden çıkan Taşan, Yavuz Selim Meydanı'na giderek, akşam saatlerine kadar ayakkabıları boyayarak rızkını arıyor.

Çalışmak zorunda olduğu için ilkokuldayken eğitimini yarıda bırakan evli ve 3 çocuk babası Taşan, 58 yıldır da Gaziantep'te yaptırdığı boya sandığını kullanıyor. Çocukları üniversite mezunu olan Taşan, mesleğini severek yaptığını söyledi.

Ömrü boyunca helal para kazanmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Taşan, "Rüyamda bile ayakkabı boyuyorum. Benim boyadığım ayakkabılar fabrikadan yeni çıkmış gibi oluyor. 50 yıllık müşterim var. Çevre illerdeki müşterilerim kargoyla ayakkabısını gönderir bana" ifadelerini kullandı.