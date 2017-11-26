62 Pertekspor:3 Dersimspor:0

Tunceli'nin BAL liginde mücadele eden takımlarından 62 Pertekspor, Dersimspor'u 3-0 mağlup etti.

Tunceli'nin BAL liginde mücadele eden takımlarından 62 Pertekspor, Dersimspor'u 3-0 mağlup etti.

Atatürk Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonlandı.İkinci yarıda iyi bir oyun sergileyen 62 Pertekspor, Emre Aydoğan'ın attığı 2, Eyüp Ateş'in attığı 1 golle, rakibi Dersimspor'u 3-0 mağlup etti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve kurum amirlerinin de seyrettiği karşılaşma sonrasında her iki takımın futbolcuları sahada birbirlerine sarılarak dostluk örneği sergiledi.