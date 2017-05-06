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625. Geyikkoşan Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil

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625. Geyikkoşan Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil
Samsun'un Alaçam ilçesinde Hıdrellez Şenlikleri kapsamında gerçekleşen 625. Geyikkoşan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Hıdrellez Şenlikleri kapsamında gerçekleşen 625. Geyikkoşan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mehmet Yeşil Yeşil kazandı. Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivanlık kupasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaslan'ın elinden aldı.

Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Hıdırellez Şenlikleri ve Geyikkoşan Yağlı Güreşleri, Geyikkoşan Mesire Yeri'nde yapıldı. Güreş sevenlerin yanı sıra Geyikkoşan Mesire Alanı'nı dolduran vatandaşlar ise kasaplar tarafından hazırlanan kuzuları mangalda pişirerek piknik yaptı.

600 yılı aşkın geçmişi olan Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler kıyasıya mücadele etti. Miniklerin karşılaşmalarıyla başlayan güreşler, pehlivanların kategorileri arttıkça güreş severlerin heyecanlarını da artırdı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Mehmet Yeşil Yeşil ile Ünal Karaman, finalde karşılaştı. Güreşçiler normal sürede birbirine eşitlik sağlayamayınca puanlamaya geçildi. Puanlama süresinde rakibine üstünlük sağlayarak 1 puan alan Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivanlığı kazandı. Ağalık yarışını 6 yıldır Geyikkoşan güreş ağalığını sürdüren Hasan Hasan, 100 bin lira ile kazandı.

Geyikkoşan Güreşleri'nin Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak bilindiğini dile getiren Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, "Bu güreşlerin tarihi de Kırkpınar Güreşleri kadar eskiye gider. Kırkpınar'da güreşen pehlivanlarımız burada da er meydanına çıkar" dedi.

Güreşleri ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, MHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Danıştay Üyesi Osman Tural, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda güreş sever izledi.

625. Geyikkoşan Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil

625. Geyikkoşan Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil

625. Geyikkoşan Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil

625. Geyikkoşan Güreşleri’nde Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil

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