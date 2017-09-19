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62'lik adama taciz gözaltısı

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62'lik adama taciz gözaltısı
Samsun'da otobüste genç kıza elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ring otobüsü içinde meydana gelen olayda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ş.K.(20) adlı genç kız okul çıkışı bindiği otobüste bir kişinin elle tacizine uğradı. Genç kızın tepkisi ile tacizde bulunan şahıs otobüsten indi. Ş.K., polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen evli 2 çocuk babası H.A.'yı (62) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan ve suçlamaları kabul etmeyen H.A., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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