63 Anne Çocukları İle Birlikte Hayme Ana’yı Ziyaret Etti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi Hayme Ana'nın türbesi, Anneler Günü dolayısıyla adeta...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyükannesi Hayme Ana'nın türbesi, Anneler Günü dolayısıyla adeta ziyaretçi akınına uğradı. 63 anne çocukları ile birlikte Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret etti.

Bacıbey Kent Kültürü Derneğinin organizesinde Anneler Günü dolayısıyla 63 anne ve çocukları, Hayme Ana Türbesi'ni ziyaret etti. Türbe ziyaretinde dua okuyan Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Türk milletine bu toprakları bağışlayan annelerin annesine hem duamızı etmek hem de onların nesillerine bıraktığı bu toprakları koruyan ve de Hayme Ana'nın türbesine yıllardır bakan ve nesillerini yaşatan annelerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayme Ana'nın bize bıraktığı bu toprakları bizde gelecek nesillere aktarırız. Bizler bu türbenin hem temizliğini hem de bakımını gece gündüz yapan Zalife teyzemizin Anneler Günü'nü kutlamak için hem de duamızı etmeye geldik" dedi.

Zalife Sönmez, "Bizler türbenin temizlik ve bakımlarını yapıyoruz. Gelen misafirlerimi ağırlıyoruz. Bugün Anneler Günü olduğundan herkes kutlamaya geliyor. Bu arada beni de unutmuyorlar, benim de Anneler Günümü kutluyorlar, herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Domaniç'e folklor dalında birçok ödül kazandıran Folklor Hocası Hatice Aykan ve öğrencileri ile birlikte yaptığı ziyaretin ardından Bursa Bacıbey Kent Kültürü Derneğinin organizatörlüğünde Kütahya'ya gelen aralarında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Başkan Vekili, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş'in de bulunduğu heyeti Köy Muhtarı Selim Uyar ve Türbedar Zalife Sönmez ile birlikte karşıladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, "Aile Sosyal İl Müdürümüz, İl Müdür Yardımcılarımız, Bacıbey Derneğimizin başkanı, belediye başkanlarımız, hepimiz burada Anneler Günü dolayısıyla Hayme Anamızı, tabiri caizse babaannemizin Anneler Günü'nü kutlamak için geldik. Bütün annelerimizin gerçekten de örnek alabileceği çok önemli bir kişi, Osmanlı tarihini bu topraklara taşıyan kişidir. Eşini kaybettikten sonra oralarda kalmak istemeyip bu topraklara eşinin hedefi olan ve etrafına baskı yapıp buraya gelen kişidir. Dolayısıyla Osman Gazi ve Ertuğrul Gazi gibi ecdatlarımızı dünyaya getirmiş, onları yetiştirmiş çok büyük bir insan. Eminim ki her anne Hayme Ana gibi olmak ister. Hepimizin idolüdür. Allah-ü Teala cenneti alasında bizleri kavuştursun diye temennilerde bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Anneler Günü dolayısıyla 63 anne ve çocukları ile Hayme Ana Türbesi'ne gelen Bacıbey Kent Kültürü Derneği üyeleri, türbe ziyaretinin ardından türbedar Zalife Sönmez'in elini öpüp hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Mutlu Çınar, "Anneler Günü münasebeti ile alternatif bir etkinlik yapmak istedik. "Valide-i Ali Osman Bacıbey Hayme Ananın İzinde Osmanlının Kalbine Yolculuk" adıyla bir gezi düzenledik. Bu yıl Türkiye'de Anneler Günü kutlamalarının 63. yıldönümü. Bu vesileyle Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün projelerine katkıda bulunan 63 anne ve 63 evladıyla bu geziyi düzenledik. Bu geziye İnegöl Belediyemiz ve Bilecik Belediyemiz katkıda bulundu. Bugün Hayme Ana Türbemizi Bursa Milletvekilimiz Bennur Karaburun, Bursa Kent Konseyi üyeleri ve bizim Bacıbey Kent Kültürü Derneğimiz ile birlikte 63 anne ve 63 çocuğu katıldı. Burada bizleri ağırlayan Domaniç Belediye Başkanımıza da teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra Anneler Günü'nde Hayme Ana'ya ziyaretlerin daha çok artmasına vesile olmuş bir etkinliğe imza atmış oluruz" dedi.

Köy Muhtarı Selim Uyar tüm ziyaretçilere ikramda bulundu.