63 Anne Ve Çocuğundan Osmanlı’nın Kalbine Yolculuk

İnegöl Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bacıbey Kent Kültürü Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen,...

İnegöl Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Bacıbey Kent Kültürü Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen, Valide-i Ali Osman Bacıbey Hayme Ana'nın İzinde Osmanlı'nın Kalbine yolculuk programı kapsamında bir heyet, Bilecik'i ziyaret etti.

Türkiye'de 1965 yılında Nene Hatun'un, yılın annesi seçilişinden bugüne 63'üncü kez kutlanan Anneler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen programda 63 anne ve 63 çocuğu kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'e geldi.

Validei Ali Osman Bacıbey Hayme Ana'nın İzinde Osmanlı'nın Kalbine Yolculuk adıyla gerçekleştirilen programa, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Mutlu Çınar ve konuklar katıldı. Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan tarafından ağırlanan Milletvekili Bennur Karaburun ve beraberindeki heyet, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezerek, Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz'den, şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen tur hakkında bilgi veren, Bacıbey Kent Kültürü Derneği Başkanı Mutlu Çınar, birçok paydaşın katılımıyla güzel ve anlamlı bir program gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün Sayın milletvekilimizle birlikte Bursa'dan 4 otobüs ile Valide-i Ali Osman Bacıbey Hayme Ananın İzinde Osmanlı'nın Kalbine Yolculuk programını gerçekleştirdik. Projenin amacı, alternatif bir anneler günü etkinliği yapmaktı. Bu arada da özellikle Osmanlı'nın kalbi olan Bilecik ve diğer illere insanların dikkatini çekerek, farkındalık oluşturmaktı. Bu gezide özellikle bizleri yalnız bırakmayan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili ve Bursa Milletvekilimiz Bennur Karaburun ile Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Erkut Öneş'e ve Bilecik Belediyesi yetkililerine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu yıl Türkiye'de Anneler Gününün kutlanışının 63'üncü yılı. Bu vesileyle 63 anne ve 63 çocukla bu programı gerçekleştirdik. Bu turumuza katılan hanımefendi ve çocuklar, özellikle Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu Gönül Elçileri projesinde yer alan bireylerden oluşuyor. Bilecik'te olmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun'a, Bilecik toprağından yapılmış vazo ile Bursa'ya götürülmek üzere, Şeyh Edebali bölgesindeki toprağı takdim etti.

Grup, Bilecik Belediyesi tarafından verilen yemeğe gitmesi ve Bilecik Belediyesi Şehir Ormanında verilen yemeğin ardından Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini gezmesinin ardından Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görevlisi Arkeolog Umut Özdemir'in ziyaretçilere bilgiler aktarmasıyla program sona erdi.