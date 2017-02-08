65 BİN BİLET SATILDI... HAYDİ SAMSUN SEVDALILARI

Samsunspor yönetiminin kulübe maddi kaynak sağlanması amacı ile düzenlediği eşya piyangosunda şu ana kadar 65 binin üzerinde bilet satıldı

Kulübü ekonomik anlamda rahatlatmak ve şehri harekete geçirmek için çalışmalar yapan Samsunspor tarafından düzenlenen Eşya Piyangosu için şu ana kadar 65 binin üzerinde biletin satıldığı öğrenildi. Tanesi 20 liradan satılan biletlerden 100 bin adet basıldı.

Eşya Piyangosunda 117 ödül dağıtacak. Kırmızı-Beyazlı ekibin kasasına ciddi anlamda para girecek olan piyangoda yönetim Samsun halkından destek istiyor. Harekete geçen taraftarlar biletlerini almaya başladı. Haydi Samsun takımımızın iyi zamanda olduğu gibi sıkınrtılı zamanında da yanında olalım. Biletleri kısa zamanda tüketelim.