65 Musluk Çalan Şahıs Tutuklandı

Konya'da 5 cami şadırvanından ve 6 tatlı su çeşmesinden musluk çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da 5 cami şadırvanından ve 6 tatlı su çeşmesinden musluk çalan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine, çeşitli yerlerde bulunan cami şadırvanlarından ve tatlı su çeşmelerinden muslukların çalındığı ihbarı geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler musluk hırsızlığına karışan ve toplamda 65 musluk çalan şahsın Mustafa A. olduğunu tespit etti. Yakalan Mustafa A. sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirildi. Şüpheli buradaki ifadesinde muslukları alkol almak için çaldığını söylediği ileri sürüldü.

Şüpheli Mustafa A. sevk edildiği Konya Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.