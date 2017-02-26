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65 Yaş Üstüne Her Gün İlk Çay Bedava

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65 Yaş Üstüne Her Gün İlk Çay Bedava
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilki yaklaşık 2 yıl önce hizmete sunulan Mutlukent Çay Bahçeleri'nin her geçen gün sayısı artarken, Olgun Kart sayesinde...

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ilki yaklaşık 2 yıl önce hizmete sunulan Mutlukent Çay Bahçeleri'nin her geçen gün sayısı artarken, Olgun Kart sayesinde de 65 yaş üstü tüm Süleymanpaşalılar her gün ilk çaylarını ücretsiz içiyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından taşeronu ortadan kaldırmak ve çalışanına iş güvencesi ile daha iyi şartlarda çalışma imkanı vermek amacıyla kurulan Mutlukent A.Ş., şehrin dört bir yanında açtığı çay bahçeleri ile hem kaliteli hem de uygun fiyatlı hizmet vermesinin yanı sıra Olgun Kart sahibi 65 yaş üstü tüm Süleymanpaşalılara her gün ilk çaylarını ikram ediyor.

2017 yılı ocak ayı itibari ile 65 yaş üstü toplam 2 bin 38 vatandaşa Olgun Kart sayesinde ücretsiz çay ikramı yapan Mutlukent Çay Bahçeleri, 2016 yılında 132 bin 972 bardak çayı Süleymanpaşalılara ikram etmenin mutluluğunu yaşıyor. 2015 yılının mayıs ayında ilk Mutlukent Çay Bahçesi'nin açılması ile başlayan projede aylık ortalama 11 bin 356 bardak çay Olgun Kart avantajı ile 65 yaş üstü vatandaşların tüketimine sunuluyor.

"Sosyal belediyecilikte daha da güzel projelerimiz ile o tebessümü kocaman bir gülücüğe çevirecek hizmetlerimiz olacak"

Mutlukent Aile Çay Bahçeleri ve Olgun Kart hizmetinin sosyal belediyeciliğin bir örneği olduğunu dile getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa Belediyesi sosyal belediyecilikte örnek belediye olma yolunda hızla ilerliyor. Biz vatandaşımıza rutin belediyeciliğin ötesinde gerçek hizmetler yapmak için mücadele ediyoruz. Onların her ihtiyaçlarını karşılayıp yüzlerinde bir tebessüm oluşturacak en ufak detayları inşa etmeye çalışıyoruz. Her gün ilk çaylarını ücretsiz içmişler çok mu? Kesinlikle değil. Önümüzdeki günlerde sosyal belediyecilikte daha da güzel projelerimiz ile o tebessümü kocaman bir gülücüğe çevirecek hizmetlerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

65 yaş üzeri herkes Olgun Kart'a sahip olabilir

Süleymanpaşa Belediyesinin 65 yaş üzeri vatandaşlara Mutlukent Çay Bahçeleri'nde ücretsiz olarak çay ikramı hizmeti sağladığı Olgun Kart'a vatandaşların Yeni Çarşı Sokak'ta bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Çarşı Ek Hizmet Binası'na gelerek başvurabilecekleri belirtildi.

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