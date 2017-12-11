66 Sanıklı Fetö Davasında Savcı Herkesin Ceza Almasını İstedi

Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 66 sanıklı davada savcı, tüm sanıkların örgüt yöneticiliği...

Bilecik'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin 66 sanıklı davada savcı, tüm sanıkların örgüt yöneticiliği ile örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle ceza almalarını istedi.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde esnaf, sanayici, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve memurların da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 66 sanıklı davada savcı, tutuksuz yargılanan tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Savcı, verdiği mütalaada tutuklu sanıklar Abbas Özdemir, Adem Altınsoy, Ahmet Keskin, Bora Balta, Bülent Balcı, Cihan Saral, Erdem Akman, Faruk Keçeci, Göksel Balcı, İsmail Kılıç, Kenan Çiftçi, Madeni Ormancı, Metin Yücel, Muhammet Şahin, Selim Demiralp, Sezai Karadağ, Veli Arısoy, Yusuf Çağlar, Zakir Er, Zekeriya Mert, Fevzi Uzun, Osman Keleş, Zafer Keleş, Habip Karabektaş, Hamza Güven, Selami Kurnaz ve tutuksuz yargılanan sanıkların örgüt yöneticiliği ile örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle ceza almalarını istedi. Savcının mütalaasının ardından mahkeme başkanı avukatlara söz verdi. Tüm avukatlar, savcının mütalaasına savunma yapmak için ek süre talebinde bulundu. Heyet, davayı karara bağlamak için duruşmayı 4 Ocak 2018 tarihine erteledi.