686 Sayılı Khk Resmi Gazetede Yayımlandı

686 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.

686 Sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararnameye göre, 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585 kişi, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi, Emniyet Teşkilatından 417 kişi, Yargıtay'dan 10 kişi, Yüksek Seçim Kurulundan 10 kişi, İçişleri Bakanlığından 49 kişi, Dışişleri Bakanlığından 48 kişi, TRT'den 88 kişi meslekten atıldı.

17 kişinin ise memuriyete geri dönmesine karar verildi. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılan 242 kişinin de hakları iade edildi.