  • BIST 94.996
  • Altın 141,083
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 23 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 18 °C

690 Evler Dörtyol Kavşağında Çalışmalar Sürüyor

» »
690 Evler Dörtyol Kavşağında Çalışmalar Sürüyor
Alaplı Belediyemi 690 Evler Dörtyol kavşağı ve çevresinde başlattığı, yol bakım ve onarım, yol genişletme, ailepark, çimlendirme, ağaçlandırma,...

Alaplı Belediyemi 690 Evler Dörtyol kavşağı ve çevresinde başlattığı, yol bakım ve onarım, yol genişletme, ailepark, çimlendirme, ağaçlandırma, çevre düzenleme ve oturma alanlarını kapsayan çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nuri Tekin, Dörtyol kavşağı ve çevresinde çok amaçlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Dörtyol kavşağına , içerisinde çocuk parkı ve sağlıklı yaşam araç ve gereçlerinin olduğu ailepark yaptık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ayrıca bu alanda, yol bakım ve onarım, kaldırım, yol genişletme, ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları da yaptık. "Gazebo" adı verilen oturma gruplarıyla dört dörtlük bir sosyal alan oluşturduk" dedi.

Yeni oluşturulan sosyal alana akın eden vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı Nuri Tekin, "Çocuklarımız ve vatandaşlarımızın mutlu olması, bizleri daha fazla mutlu ediyor" dedi. Bu arada, Belediye Başkanımız Nuri Tekin ile sohbet eden çocuklar ve vatandaşlar, yapılan hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

690 Evler Dörtyol Kavşağında Çalışmalar Sürüyor

690 Evler Dörtyol Kavşağında Çalışmalar Sürüyor

690 Evler Dörtyol Kavşağında Çalışmalar Sürüyor

690 Evler Dörtyol Kavşağında Çalışmalar Sürüyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gediz’de Maden Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:18
  • Öz’den Hemşireler Günü Mesajı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:08
  • Afad, Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçileri Halatlarla Kurtardı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:08
  • Afad’ın Okullardaki Afet Bilinci Eğitimleri Devam Ediyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:03
  • Aydın Özel Başak Koleji Kültür Merkezi Açıldı13 Mayıs 2017 Cumartesi 19:03
  • Planlama Ve Proje Yönetimi Eğitimi Katılım Belgeleri Verildi13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:58
  • Engelliler Kıyasıya Yarıştı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:58
  • Manisa’da Erişilebilir İlk Kurum Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü Oldu13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:53
  • Anneler Günü13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:53
  • Ak Parti’li Erdem Anneler Gününü Kutladı13 Mayıs 2017 Cumartesi 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti