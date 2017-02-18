  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

7 Aylık Hamile Eşini Boğarak Öldürdü

» »
7 Aylık Hamile Eşini Boğarak Öldürdü
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 7 aylık hamile eşini boğarak öldürdü.

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi, tartıştığı 7 aylık hamile eşini boğarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay dün Yeşilmahalle Kayalı Sokakta meydana geldi. Meydana gelen olayda Suriye uyruklu Fatma El Muhammed (24) yakınları tarafından ikametinde ölü bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de ölen kadının eşi olan Ahmet H.'yi gözaltına aldı. İncelemelerin ardından kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tıp'ta yapılan otopside Fatma El Muhammed'in 7 aylık hamile olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Fatma El Muhammed'in eşi Ahmet H. ise Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Soylu: "Saldırgan Etkisiz Hale Getirildi18 Şubat 2017 Cumartesi 13:33
  • Bu Yolda Kaza "Geliyorum" Diyor18 Şubat 2017 Cumartesi 13:33
  • Karaman’da Fetö/pdy Operasyonuna 8 Tutuklama18 Şubat 2017 Cumartesi 13:18
  • Haymana’da Öğrencilere Cinsel İstismarda Bulunduğu İddia Edilen Okul Müdürü Tutuklandı18 Şubat 2017 Cumartesi 13:18
  • Sahte Savcı Ve Polisler Yakayı Ele Verdi18 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Balıkesir’de Fetö/pdy Operasyonunda 1 Tutuklama18 Şubat 2017 Cumartesi 13:13
  • Sakarya’da Trafik Kazası: 3 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:48
  • Çerkezköy’de 6 Kişi Tutuklandı18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Çanakkale’deki Terör Operasyonu18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Orhangazi’de Uyuşturucu Operasyonu18 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti