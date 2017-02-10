7 Ayrı Suçtan Şüpheli Söke’de Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarmanın yaptığı denetimlerde 7 ayrı suçtan aranan bir kişi yakalandı.
Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Karakaya Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında şüphelenilen D.B'nin yapılan kimlik sorgulamasında adli makamlarca hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve yaralama suçlarından hakkında toplam 7 yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli D.B., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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