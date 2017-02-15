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7 Çift 67 Burda Avm’den Sevgililer Günü’nde Akşam Yemeği Kazandı

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7 Çift 67 Burda Avm’den Sevgililer Günü’nde Akşam Yemeği Kazandı
14 Şubat Sevgililer Günü'nde 7 çift Zonguldak Dedeman Otel Panorama Restaurant" ta akşam yemeği kazandı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde 7 çift Zonguldak Dedeman Otel Panorama Restaurant" ta akşam yemeği kazandı.

14 Şubat tarihinde 67 Burda Cepte Uygulamasını App Store veya Google Play" den ücretsiz indirip, AVM içerisinde bulunan panoda yer alan Qr kodu okutan 7 çift Zonguldak Dedeman Otel Panorama Restaurant dan akşam yemeği kazandı.

Ayrıca, birinci kata yerleştirilen Sevgililer Günü resim çerçevesi önünde fotoğraf çektirip, sevgilerini ölümsüzleştiren ziyaretçiler, saat 18:00 de Latıno De Dıamente dans kulübünün Tango, Zumba ve Bachata gösterileri ile keyifli zaman geçirdiler.

AVM yönetiminden yapılan açıklamada, "67 Burda Alışveriş Merkezi sosyal medya hesaplarından facebook.com/67BurdaAVM, instagram.com/67BurdaAVM, twitter.com/67BurdaAVM adreslerini takip edin tüm etkinlik ve kampanyalardan haberdar olun" denildi.

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