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7 Gündür Kayıp Çocuk Su Kuyusunda Ölü Bulundu

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7 Gündür Kayıp Çocuk Su Kuyusunda Ölü Bulundu
İzmir'in Menemen ilçesinde 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi, bir su kuyusunda ölü bulundu.

İzmir'in Menemen ilçesinde 7 gün önce kaybolan 15 yaşındaki lise öğrencisi, bir su kuyusunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Menemen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Coşkun, geçen 12 Şubat'ta Bolu'dan gelen teyzesi Esma Koç'u görmek için dedesi Ahmet Koç'un Esatpaşa Mahallesindeki evine gitti. Dedesi ve teyzesi ile hasret gideren Coşkun, kendi evlerinde unuttuğu USB belleği almaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Uğur Mumcu Mahallesi 1250 Sokaktaki evlerinden USB belleği aldıktan sonra evden ayrılan Ahmet Coşkun'dan bir daha haber alınamadı. Durumdan şüphelenen aile Ahmet Coşkun'un gidebileceği yerlere giderek kontrol etti. Coşkun'u bulamayınca durumu Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Coşkun'un yürüdüğü güzergah üzerindeki dükkanların güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırma sonucunda Ahmet Coşkun'un evinin 150 metre ilerisindeki plastik doğrama atölyesinin önünden geçerken görüntülendiği öğrenildi. Ahmet Coşkun'un kullandığı telefonun IMEI numarasını alan polis ekipleri, IMEI numarasından yola çıkarak çocuğun yerini tespit etmek için harekete geçti. Yapılan araştırma sonucu, İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Örtülü Mahallesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Recepli Mahallesi arasındaki bir bölgeden sinyal aldı. Harekete geçen ekipler, Ahmet Coşkun'un cansız bedenini bir su kuyusunda buldu. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Ahmet Coşkun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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