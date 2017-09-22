7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu Ve Sergisi Başladı

Makine Mühendisleri Odası mersin Şubesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi başladı.

Makine Mühendisleri Odası mersin Şubesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Gelecek kuşakların da kullanacağı kaynakları korumaya yönelik sürdürülebilir bir kalkınma sistemi kurmalıyız" dedi.

Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Akar Tülücü'nün ev sahipliğinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışına Başkan Kocamaz da katıldı. Güneş enerjisiyle ilgili olarak farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırılması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların Türkiye'ye kazandırılmasının amaçlandığı sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kocamaz, temiz üretim, herkes ve her şey için sürdürülebilir bir yaşam standardı oluşturma, enerji verimliliği, kaynakları en verimli şekilde kullanma konularında gösterdikleri özene ve çevreyi koruma konusundaki hassasiyetlerine dikkat çekti. Sürdürülebilir sağlıklı yaşam döngüsünün sağlanması konusunda temiz üretimin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kocamaz, herkes ve her şey için sürdürülebilir bir yaşam standardı oluşturabilmek için ekonomik büyüme ve kalkınmayı; doğal kaynakları sürdürebilir şekilde kullanarak sağlamak gerektiğinin altını çizdi. Kocamaz, "Gelecek kuşakların da kullanacağı kaynakları korumaya yönelik sürdürülebilir bir kalkınma sistemi kurmalıyız. Daha temiz teknolojilerle kaynakları en verimli şekilde kullanarak, krizlere dayanıklı büyüme süreçleri geliştirilmeliyiz. Şüphesiz tüm bu gayretler enerji ile çok yakından ilgilidir. Eğer enerjiyi verimli kullanırsak daha az enerji tüketir, daha az enerji kaynağına ihtiyaç duyarız" dedi.

"Çocuklarımızın çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için çalışıyoruz"

Kanunların verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde olağanüstü bir gayret göstererek üzerlerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Kocamaz, "Halkımızın ve çocuklarımızın günlük hayatlarında çevre bilinciyle hareket etmeleri konusuna ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızı çevreye duyarlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla okullarda çevre eğitimleri, tiyatro gösterileri düzenliyoruz. Katı atık düzenli depolama sahamızda inşa ettiğimiz 5 jeneratörde 6 MW elektrik üretiyoruz. Diğer ünitelerinin de tamamlanmasıyla üretim miktarımız 10 MW seviyesine çıkacaktır. 2014 yılından bu yana 1 milyon 530 bin 438 ton çöpü enerjiye çevirerek 56 bin konutun aydınlanmasını sağlayacak elektrik enerjisi ürettik. Yine bu tesisimiz sayesinde yıllık 1 milyon 7 bin 945 metreküp metan gazı salımını engelleyerek küresel ısınma tehdidine karşı koyduk" diye konuştu.

"Hibrit Enerji Köyü Projesi 2018 yılı içerisinde hizmete açılacak"

Büyükşehir Belediyesi olarak öz tüketime dönük 5 adet Güneş Enerji Santrali projesini programa aldıklarını söyleyen Kocamaz, "Bu projelerden Macit Özcan Spor Kompleksi öz tüketime yönelik 60 KW'lık Güneş Enerji Santrali için TEDAŞ'a başvurumuzu yaptık ve uygunluk belgesini aldık. Tesisi 2017 sonuna kadar tamamlayacağız. Ayrıca Yakaköy, Mut ve Anamur Mezbahanelerinin çatı üzerlerine toplam 300 KW'lık Güneş Enerji Santrali projeleri için ön başvuru çalışmalarımız devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız Tarsus Otogarı'na 500 KW'lık, Zeytin Salamura İşletme Tesisine 40 KW'lık Güneş Enerjisi Santrali tesisleri de proje safhasındadır" ifadelerini kullandı.

Kocamaz, MEŞOT'un yanında bulunan ve eskiden çöp depolama alanı olarak kullanılan Çavuşlu Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı olan bölgede Güneş Enerji Santrali, Rüzgar Enerjisi Santrali, Biyogaz ve Akıntı Elektrik üretimi sağlayacak "Hibrit Enerji Köyü" projesini de 2018 yılı içerisinde hizmete açmayı planladıklarını bildirdi. Kocamaz, "Üç hafta sonra binlerce yıllık konar-göçer geleneğini sürdüren bölgemizdeki Sarıkeçili Yörüklerine tam 150 adet güneş enerjisi paneli dağıtacağımızı da buradan duyurmak isterim. Yılın 4 ayını bin 200 kilometrelik gidiş-dönüş yolunda, 3 ayını yaylalarda geçiren, kalan 5 ay süresince denize yakın sahil kesimlerinde yaşamlarını sürdüren Yörük kardeşlerimiz, gaz lambası ışığında gecelemekten kurtulacaklar. Dünya hepimize yeter. Yeter ki, ekosisteme saygı duyalım, enerji kaynaklarının kıymetini bilelim ve onları sürdürülebilir kılalım" şeklinde konuştu.

Güneş evleri, güneş mimarisi, güneş pilleri ve kullanım alanları, odaklayıcı güneş enerjisi toplayıcıları, güneş santralleri, güneş enerjisi destekli soğutma ve iklimlendirme sistemleri, güneş enerjisiyle damıtma, kurutma, sera ısıtma ve dondan korunma uygulamaları, güneş enerjisinin depolanması gibi konu başlıklarının yer aldığı sempozyum iki gün sürecek.