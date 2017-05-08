7 İlden 900 Sporcunun Mücadele Ettiği Yarışmalar Sona Erdi

Adıyaman'da, 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 7 ilden 43 takım ve 900 sporcunun yarıştığı Halk Oyunları Grup yarışmaları sona erdi.

Adıyaman'da, 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 7 ilden 43 takım ve 900 sporcunun yarıştığı Halk Oyunları Grup yarışmaları sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonunda 2 gün süren müsabakalarla ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ilimizin tanıtımına katkı sağlayan halk oyunları grup müsabakaları ilimizde başarı ile tamamlanmıştır. Bu büyük organizasyonun Adıyaman'da, gerçekleşmesine büyük katkılar sağlayan basta Valimiz Abdullah Erin, Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu ve Emniyet Müdürümüz Metin Alper'e teşekkür ediyorum. Adıyaman'ın tanıtımına katkı sağlayan bu organizasyon sayesinde yüzlerce il dışından gelen gencimiz memleketimizin bütün güzelliklerini yakından görmenin yanı sıra insanımızın misafir perverliğini de bizzat yaşamıştır" dedi. Halk Oyunları yarışmalarına TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya katıldı. Yapılan müsabakalar sonucunda Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dalında Diyarbakır birinci, Bingöl ikinci oldu. Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dalında Diyarbakır birinci, Adıyaman ikinciliği elde etti. Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dalında ise, Diyarbakır birinci, Bingöl ikinci sırada yer aldı. Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dalında Diyarbakır birinci, Adıyaman ikinci oldu.

Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dalında Bingöl birinci, Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dalında Diyarbakır birinci, Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dalında Adıyaman birinci, Büyükler Geleneksel Düzenlemeli Dalında Diyarbakır birinciliği elde etti.