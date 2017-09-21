7 Katlı Binanın Çatı Katında Tüp Patladı

Afyonkarahisar kent merkezinde 7 katlı bir binanın çatı katında tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar kent merkezinde 7 katlı bir binanın çatı katında tüp patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, kentin en işlek caddelerinden biri olan Ordu Bulvarı'nda 7 katlı bir binanın çatı katında ev tipi tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, binanın altında bulanan kafede oturanlarda büyük korku yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.