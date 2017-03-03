7 Öğretmene ’By Lock’tan 6’şar Yıl Hapis

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütün gizli iletişim ağı olan by lock programını kullandıkları, örgütün sendikası Aktif Eğitimciler Sendikası'na üye...

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütün gizli iletişim ağı olan by lock programını kullandıkları, örgütün sendikası Aktif Eğitimciler Sendikası'na üye oldukları ve Bank Asya hesapları olduğu iddiasıyla yargılanan 7 eski öğretmene 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Sanıklar birbirinden ilginç savunma yaparken, karar sonrası bazı sanıkların yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuklu sanık F.Ç., T.B., Y.G., U.Ç., M.G., M.Y. ve tutuksuz sanık S.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

"Vatanın birliği, bütünlüğü için öğrenci yetiştirdim"

20 yıldır devlet okullarında öğretmenlik yaptığını söyleyen tutuklu sanık T.B., "Çok sevdiğim mesleğimden ihraç oldum. Çok acı bir durum. Benim yaşadığım travmanın iki katını ailem yaşıyor. Vatanın birliği, bütünlüğü için öğrenci yetiştirdim" dedi.

"Beni Adliye önünde idam edin"

18 yıllık öğretmen olduğunu söyleyen tutuklu sanık Y.G. ise, "18 yılda herhangi bir uyarı dahi almadım. Bu yapıyla alakam varsa, bir çocuğun saçının teline dokunduysam, her türlü cezaya razıyım. Terörist yaftası yerine beni Adliye önünde idam edin. Hiçbir suçum günahım olmadığı halde bana zulüm ediliyor. Ben devletime ihanet etmedim" dedi.

"Diğer insanlar bizden iğrenir oldu, şeytanlaştık"

Tutuklu sanık U.Ç.(43), 180 gündür cezaevinde olduğunu belirterek, "16 yıllık öğretmenim. Diğer insanlar bizden iğrenir oldu, şeytanlaştık. 180 gündür koğuşta her uyandığımda cezaevinde olmama anlam veremiyorum. Kendi kendime artık soruyorum, toprağın altı mı, üstü mü daha hayırlı diye. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

"30 yıldır sigara içerim, arada alkol de alırım"

Gece gündüz ağladığını ifade eden sanık M.G. ise, "Milliyetçi, muhafazakarım. Bu vatan, bu bayrak için ölürüm. 30 yıldır sigara içerim, arada alkol de alırım. Namazlarımı dahi tam olarak kılamayan birisiyim. Bu örgütle hiçbir alakam yok" diyerek ağlamaya başladı.

Beden eğitim öğretmeni tutuklu sanık M.Y. de savunmasında "Hem öğretmen, hem antrenörüm. Ben sporcu yetiştirdim, terör örgütü ile yargılanıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Önceki celse tahliye olan tutuksuz sanık S.Ç., by lock kullanmadığını söylerken, tutuklu sanık F.Ç. ise terör örgütü üyeliği suçlamasını reddederek, tahliyesini talep etti.

Sanık yakınları sinir krizleri geçirdi

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu ayrı davalarda tek tek yargılanan sanıkların suçunu sabit görerek, ihraç edilen 7 öğretmene "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. F.Ç., T.B., Y.G., U.Ç., M.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuklu sanık M.Y.'nin ise tahliyesine karar verdi.