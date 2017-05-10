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7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu

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7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu
Van'da 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felçli kalan 51 yaşındaki Halil Erdem, sanatçı Haluk Levent tarafından hediye edilen tekerlekli sandalyeye...

Van'da 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felçli kalan 51 yaşındaki Halil Erdem, sanatçı Haluk Levent tarafından hediye edilen tekerlekli sandalyeye kavuştu.

İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesinde ikamet eden 51 yaşındaki Halil Erdem'in hayatı, 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla alt üst oldu. Kazadan sonra vücudunun bir kısmı felçli kalan ve yürüyemeyen Erdem, 7 yıldır evden dışarı çıkamıyordu. Durumunun, sosyal medya fenomeni "Vanlı Amca" tarafından paylaşılmasının ardından harekete geçen sanatçı Haluk Levent, akülü tekerlekli sandalye göndererek, Halil Erdem'in 7 yıllık hasretine nokta koydu.

"7 yıldır hasret kaldığım gökyüzünü izledim"

İHA muhabirine konuşan Halil Erdem (51), 7 yıl aradan sonra güneşe çıktığını ve gökyüzünü izlediğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Erdem, "Sanatçı Haluk Levent'e ve Vanlı Amca'ya çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. 7 yıldır hasret kaldığım gökyüzünü izledim. Güneşlendim ve çay içtim. Çok mutluyum" dedi.

"Herkese teşekkür ediyoruz"

Halil Erdem'in yeğeni Rahmi Erdem de, amcasının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek, "Amcam bundan 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında felç kaldı. Sosyal medya fenomeni "Vanlı Amca" durumumuzu sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine olaya duyarsız kalmayan sanatçı Haluk Levent, amcam için akülü sandalye gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Amcamız bu sayede güneşe çıkabildi. Gökyüzünü görebildi. Bu anlamda katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Olayı yakından takip eden Memleketim Van Dergisi İmtiyaz Sahibi ve eski haber sunucu Yılmaz Tekin ise, "Vanlı Amca" adlı sosyal medya kullanıcısının kentte fakirlerin ve muhtaçların sesini duyurmaya çalıştığını ifade ederek, "Van'ımızın sosyal medya fenomenlerinden "Vanlı Amca', fakir fukaranın yanında yer aldı ve felçli olan amcamızı bularak onun için bir kampanya başlattı. Türkiye'mizin duyarlı sanatçılarından Haluk Levent de bu mağduriyete duyarsız kalmayarak amcamıza akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Akülü aracın buraya gelmesini sağlayan başta Vanlı Amca'ya, bu duruma duyarsız kalmayan Haluk Levent'e ve akülü aracı buraya gönderen Star Medya Grubundan Murat Sancak'a çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu

7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu

7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu

7 Yıllık Özlemi Haluk Levent’le Son Buldu

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