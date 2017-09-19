70 Kasa İstavrite En Konuldu

Akçakoca Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince balıkçı barınağına çıkarılan 70 kasa istavrite boyları küçük olması nedeniyle el konuldu.

Akçakoca Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince balıkçı barınağına çıkarılan 70 kasa istavrite boyları küçük olması nedeniyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca balıkçı barınağına çıkarılan 70 kasa istavrit balığı Tarım İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi tarafından yapılan ölçümlerde boyu 5-6 santimetre gelen istavrit balığına el konuldu.

Tarım İlçe Müdürlüğü Mal Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan 70 kasa küçük istavrit balığına alıcı çıkmaması üzerine, Mal Müdürlüğü tarafından 70 kasa balığın, sosyal kurumlara verileceği öğrenildi.