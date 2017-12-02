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70 Ülkenin Medyası Antalya’da Buluşuyor

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70 Ülkenin Medyası Antalya’da Buluşuyor
Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini dünya ile paylaşmayı hedefleyen ve 70 ülkeden 162 medya çalışanının katıldığı TRT 5. Uluslararası Medya Eğitim...

Türkiye'nin yayıncılık tecrübesini dünya ile paylaşmayı hedefleyen ve 70 ülkeden 162 medya çalışanının katıldığı TRT 5. Uluslararası Medya Eğitim Programı (UMEP) 04 Aralık 2017, Pazartesi günü Antalya'da başlıyor.

Televizyon Yayıncılığı, Haber Programları, Radyo Yayıncılığı ve Yeni Medya alanlarında eğitimler, forumlar, söyleşiler ve belgesel gösterimlerinin gerçekleştirileceği eğitim programına Türk Cumhuriyetleri, Asya, Avrupa, Afrika, Latin Amerika Ülkeleri ve Kafkaslar'dan gelen kamu ve özel medya çalışanları katılıyor.

2009 yılında 27 ülkeyle başlayan ve 2017 yılında 70 ülkeye ulaşan organizasyonun bu yılki teması "Etkili İçerik Üretimi". Tecrübe paylaşımını esas alan programda "Televizyon Yayıncılığının Geleceği", "Olağanüstü Dönemlerde Habercilik", Radyo Her Yerde" ve "Yayıncılıkta Büyük Veri" ismiyle medya ve yayıncılık teknolojileri alanında 4 adet forum düzenlenecek.

Dijital ekranlar, mobil uygulamalar, yayıncılıkta yeni trendler ve yeni medya teknolojilerinin konuşulacağı UMEP'te Algı Yönetimi, Medya ve İslamofobia, Kriz Yayıncılığı, Post Truth ve Yayıncılık, Emoji Kültürü ve Eğlencenin Geleceği gibi güncel tartışma konuları sektör uzmanları tarafından ele alınacak.

05 Aralık 2017 Salı günü 10.30'da açılış özel seremonisinin düzenleneceği UMEP, 12 Aralık 2017 Salı günü saat 19:00'da TRT Avaz'dan canlı yayınlanacak Gala gecesi ile son bulacak.

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