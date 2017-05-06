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70 Yaşında Hukuk Fakültesinden Mezun Oldu

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70 Yaşında Hukuk Fakültesinden Mezun Oldu
Konya'da yaşayan 70 yaşındaki Hacı Sulak, 45 yıllık matematik öğretmenliği ve öğretim üyeliğinin ardından Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesini...

Konya'da yaşayan 70 yaşındaki Hacı Sulak, 45 yıllık matematik öğretmenliği ve öğretim üyeliğinin ardından Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesini bitirip kep attı.

Mezuniyet törenine ailesiyle birlikte katılan Hacı Sulak, 1969 yılında Ankara Yüksek Öğretmen Okulu mezunu olduğunu belirterek, aynı zamanda Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu olduğunu söyledi. 1969 yılında göreve başladığını ifade eden Hacı Sulak, "1970'den itibaren yüksekokullarda ve üniversitede devam ettim. 1976'ya kadar Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsünde hem matematik öğretmeni, hem de çeşitli idari görevlerde bulundum. 1976-1978 arasında Eskişehir Eğitim Enstitü Müdürlüğünü yaptım. Daha sonra o zamanki adıyla Konya Selçuk Eğitim Enstitüsüne nakil oldum. Çok kısa bir dönem lisede öğretmenlik yaptım. 1980'den itibaren Eğitim Fakültesinin her kademesinde idareci, ana bilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği ve son 8 sene de öğrenci işlerinden sorumlu dekan yardımcısı olarak çalıştım. 9 Şubat 2014 yılında ise emekli oldum" dedi.

"Özel üniversiteye gitmeyi düşünmedim ve artık 45 yıllık hocalık yeter dedim noktayı koydum"

Meslek hayatının oldukça yoğun geçtiğini de dile getiren Hacı Sulak, "Bu yoğunluktan sonra emekliye çıkınca bir meşgale bulmam lazımdı. Özel üniversiteye gitmeyi düşünmedim ve artık 45 yıllık hocalık yeter dedim, noktayı koydum. 1974 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarına girmiştim orayı kazanmıştım. Yoğun meslek hayatımızdan dolayı oraya devam etme imkanımız olmamıştı. Tam emekli olacağım zaman bu af kanunu denk geldi ve Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım. Son çıkan kanunla birlikte Konya'ya naklettim. Tam öğrenci olarak başka işle meşgul olmadan devam ediyorum. Halimden memnunum. Hem beni boşluğa düşürmemiş oldu, hem de çok geniş şeyler öğrendim, yeni tecrübeler kazandım" diye konuştu.

"Ben öğrenci statüsünün dışına asla çıkmadım asla hocalık rolüne girmedim"

Meslek hayatında da öğrencilerle iletişimi iyi olan bir hoca olduğunu vurgulayan Hacı Sulak, "Hem ben öyle zannediyorum, hem de öğrencilerimin kanaati o. İtiraf etmeliyim ki Hukuk Fakültesi'ne başlarken çok büyük yaş farkı öğrenciler arasında olacağım, acaba diyalog da bir sıkıntı olur mu diye endişeliydim. 4 yılın sonunda öğrenci arkadaşlarımla çok güzel diyaloglar içerisinde olduk. Ben öğrenci statüsünün dışına asla çıkmadım, asla hocalık rolüne girmedim. Öğrenci şapkamı esas aldım. Arkadaşlarımın anlayışıyla çok iyi bir diyaloğumuz var. Başlarken hepsinin amcasıydım ama sonunda hepsinin hocasıyım. Hepsini çok seviyorum. Öğrencilerimizle yardımlaşmamız iyi. Not alışverişlerimiz iyi. Ben memnunum" şeklinde konuştu.

"Eşimin her zaman bana desteği oldu"

Bu durumu ailesinin çok iyi karşıladığını aktaran Hacı Sulak, "Eşimin her zaman bana desteği oldu. Bu 4 yılda gerçekten yoğun çalışmamız gerekiyordu. Hukuk Fakültesi yoğun bir yer. Şimdi bu 4 yılda kendi hayatında fedakarlık yaptı. Gezmeye, ziyarete gitmedi. Ziyaretçi kabul etmedi ve bana hizmet etti. Ben de hakkını verdiğimi zannediyorum. Doktoramı da 46 yaşında bitirdim. Onun için hakikaten okumanın yaşı yok. Yaştan dolayı ister istemez akılda tutma biraz zayıflıyor ama onu da tecrübeyle kapatıyoruz" dedi.

70 Yaşında Hukuk Fakültesinden Mezun Oldu

70 Yaşında Hukuk Fakültesinden Mezun Oldu

70 Yaşında Hukuk Fakültesinden Mezun Oldu

70 Yaşında Hukuk Fakültesinden Mezun Oldu

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