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70 yıllık cami kül oldu

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70 yıllık cami kül oldu
70 yıllık Cami, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ordu’nun Korgan ilçesi'nde 70 yıllık Yenipınar Mahallesi Merkez Camisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. 

Yenipınar Mahallesi Merkez Camisi'nde gece yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında ahşap cami kullanılmaz hale gelirken, mahallede yaşayan vatandaşlar camilerinin yanmasından dolayı çok üzüldüklerini belirttiler.

70 yıllık caminin yanmasından dolayı çok üzüldüklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Orhan Saç, “Gece saatlerinde çıkan yangında, camimiz kısa süre içinde tamamen yandı. Kendimiz için bir yıkım ancak can kaybı yaşanmaması sevindirici” dedi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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