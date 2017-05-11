  • BIST 95.509
  • Altın 141,195
  • Dolar 3,5803
  • Euro 3,8919
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

71 Yaşında Kosgeb’ten 200 Bin Tl Destek Aldı

» »
71 Yaşında Kosgeb’ten 200 Bin Tl Destek Aldı
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Benli, girişimcilik kursundan sertifika alarak KOSGEB'ten 200 bin TL destek aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Benli, girişimcilik kursundan sertifika alarak KOSGEB'ten 200 bin TL destek aldı.

Girişimcilik Kursuna katılarak sertifika alan ve KOSGEB destekleri ile iş yerini büyütüp geliştiren iş adamı Mehmet Benli, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Girişimcilik Kursu kursiyerlerine örnek teşkil etmesi adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi. 71 yaşında olan ve ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Mehmet Benli, yapılan mülakat neticesinde KOSGEB'ten 200 bin TL hibe aldığını ve 90 bin TL'ye aldığı makinede tel örgü imal ederek Kulu, Yunak, Cihanbeyli, Haymana, Bala ve Şereflikoçhisar ilçelerine sattığını söyledi. Benli, her üretim alanı için ayrı makineye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ancak maliyet fazla. Şahsi birikim ile bunları temin etmemiz zor. Bu anlamda devletimize ve KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Tek amacım devletimizin verdiği hibeleri gençlerin takip ederek kendi işlerini kurmaları" dedi.

İşletmesinin herkese açık olduğunu ifade eden Benli, 7 personelle hizmet verdiğini ancak 15 kişilik üretim potansiyelinin olduğunu ve işçi bulamadığını sözlerine ekledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de Mehmet Benli'nin gayreti ve azminin tüm girişimcilere ve özellikle gençlere umut ışığı olması dileğinde bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nesa, 11. Uluslararası Meb Robot Yarışmasına Katıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:46
  • Silahlı Hürkuş Uçağı Geliştirme Ve Seri Üretim Projesi Tusaş Standında İmzalandı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:46
  • Engelli Gencin Hayali Gerçek Oldu11 Mayıs 2017 Perşembe 17:29
  • Dursunbey’de Kutsal Emanetler Sergisi11 Mayıs 2017 Perşembe 17:25
  • İngiltere Savunma Bakanı Fallon, Bakan Işık’ı Aradı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:25
  • Reyhanlı Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:19
  • En Sevimli Kayıp İlânı11 Mayıs 2017 Perşembe 17:08
  • Bakan Kaya’dan Engellilere Ziyaret11 Mayıs 2017 Perşembe 17:04
  • Kızıl Gölete Bilimsel İnceleme11 Mayıs 2017 Perşembe 16:58
  • ’Dmd’ Hastalığı İçin Özel Kitap11 Mayıs 2017 Perşembe 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti