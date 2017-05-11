71 Yaşında Kosgeb’ten 200 Bin Tl Destek Aldı

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Benli, girişimcilik kursundan sertifika alarak KOSGEB'ten 200 bin TL destek aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Benli, girişimcilik kursundan sertifika alarak KOSGEB'ten 200 bin TL destek aldı.

Girişimcilik Kursuna katılarak sertifika alan ve KOSGEB destekleri ile iş yerini büyütüp geliştiren iş adamı Mehmet Benli, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Girişimcilik Kursu kursiyerlerine örnek teşkil etmesi adına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından ziyaret edildi. 71 yaşında olan ve ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Mehmet Benli, yapılan mülakat neticesinde KOSGEB'ten 200 bin TL hibe aldığını ve 90 bin TL'ye aldığı makinede tel örgü imal ederek Kulu, Yunak, Cihanbeyli, Haymana, Bala ve Şereflikoçhisar ilçelerine sattığını söyledi. Benli, her üretim alanı için ayrı makineye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ancak maliyet fazla. Şahsi birikim ile bunları temin etmemiz zor. Bu anlamda devletimize ve KOSGEB'e teşekkür ediyorum. Tek amacım devletimizin verdiği hibeleri gençlerin takip ederek kendi işlerini kurmaları" dedi.

İşletmesinin herkese açık olduğunu ifade eden Benli, 7 personelle hizmet verdiğini ancak 15 kişilik üretim potansiyelinin olduğunu ve işçi bulamadığını sözlerine ekledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de Mehmet Benli'nin gayreti ve azminin tüm girişimcilere ve özellikle gençlere umut ışığı olması dileğinde bulundu.