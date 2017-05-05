73 Bin Tl’lik Dolandırıcılıkta ’Arıza’ Çıktı

Evlenme vaadiyle anlaştıkları ve önceden 11 bin TL verdikleri dolandırıcılarla buluşmaya giden ailenin aracı Kayseri'de arıza yapınca, haberi alan dolandırıcılar...

Evlenme vaadiyle anlaştıkları ve önceden 11 bin TL verdikleri dolandırıcılarla buluşmaya giden ailenin aracı Kayseri'de arıza yapınca, haberi alan dolandırıcılar şehre geldi. İçinde para dolu çantayı alıp kaçan dolandırıcılar, Kayseri polisinin Gaziantep'te yaptığı operasyonda paralarla birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Çankırı'da oturan K.Ş. ve A.Ş. çiftinin çocukları A.Ş.'yi evlendirmek için M.O. vasıtasıyla Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan A.C. ile irtibata geçtikleri öğrenildi.

Dolandırıcıların aileye M.K.'yi Ayşe, ablası M.T.'yi de Fatma olarak tanıttıkları, şüpheli S.B.'yi ise kadınların ağabeyi olarak tanıtarak kandırdıkları aileden başlık parası olarak 11 bin TL aldıkları öğrenildi.

Mağdurlar K.Ş. karısı A.Ş. ve oğlu A.Ş.'nin Çankırı'dan Şanlıurfa'ya dolandırıcılarla buluşmak için gittikleri sırada araçlarının Kayseri'de arıza yaptığı öğrenildi. Yolda kalan ailenin, kızın ailesi olduğunu sandıkları dolandırıcılara haber verdikleri bildirildi.

Ailenin yanında 22 bin TL değerinde altın ve 40 bin TL daha para olduğunu öğrenen dolandırıcıların da Kayseri'ye gelerek aile ile Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde buluştukları sırada para dolu çantayı alarak kaçtıkları öğrenildi.

Kız istemeye gittiklerini sanan K.Ş., A.Ş. ve A.Ş.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olay sonrasında çalışma başlattı. Ekipler ilk olarak güvenlik kame görüntülerinden şahısları ve kullandıkları aracın plakasını belirledi. Yapılan araştırmalarda şahısların Gaziantep'te ikamet ettikleri tespit edildi.

Yapılan yer tespitinin ardından Gaziantep'te 4 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında şüpheliler M.O., A.C., M.K., M.T. ve S.B. paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan dolandırıcılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.