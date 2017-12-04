75 Yaşındaki Hastaya Yanlış Kan Verildiği İddiasına Soruşturma

Sağlık Bakanlığı, Denizli Servetgazi Devlet Hastanesinde 75 yaşındaki bir hastaya yanlış kan verildiği yönünde haberlerin yer alması üzerine olayla...

Sağlık Bakanlığı, Denizli Servetgazi Devlet Hastanesinde 75 yaşındaki bir hastaya yanlış kan verildiği yönünde haberlerin yer alması üzerine olayla ilgili Denizli Valiliğinin soruşturma başlattığını, Bakanlığın da söz konusu iddiaları yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Medyada, bugün Denizli Servetgazi Devlet Hastanesinde 75 yaşındaki bir hastaya yanlış kan verildiği yönünde haberlerin yer alması üzerine olayla ilgili Denizli Valiliği soruşturma başlatmıştır. Bakanlığımız da söz konusu iddiaları yakından takip etmektedir. Soruşturmanın sonucuna göre olayda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Ayrıca iddialarla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunularak olay adli mercilere intikal ettirilmiş ve adli soruşturma da başlatılmıştır" denildi.