  • BIST 104.993
  • Altın 159,733
  • Dolar 3,8974
  • Euro 4,6132
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 17 °C

75 Yaşındaki Hastaya Yanlış Kan Verildiği İddiasına Soruşturma

» »
75 Yaşındaki Hastaya Yanlış Kan Verildiği İddiasına Soruşturma
Sağlık Bakanlığı, Denizli Servetgazi Devlet Hastanesinde 75 yaşındaki bir hastaya yanlış kan verildiği yönünde haberlerin yer alması üzerine olayla...

Sağlık Bakanlığı, Denizli Servetgazi Devlet Hastanesinde 75 yaşındaki bir hastaya yanlış kan verildiği yönünde haberlerin yer alması üzerine olayla ilgili Denizli Valiliğinin soruşturma başlattığını, Bakanlığın da söz konusu iddiaları yakından takip ettiğini bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Medyada, bugün Denizli Servetgazi Devlet Hastanesinde 75 yaşındaki bir hastaya yanlış kan verildiği yönünde haberlerin yer alması üzerine olayla ilgili Denizli Valiliği soruşturma başlatmıştır. Bakanlığımız da söz konusu iddiaları yakından takip etmektedir. Soruşturmanın sonucuna göre olayda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacaktır. Ayrıca iddialarla ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunularak olay adli mercilere intikal ettirilmiş ve adli soruşturma da başlatılmıştır" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklarda Göz Sağlığında Erken Teşhis Önemli04 Aralık 2017 Pazartesi 14:03
  • Çocuklardaki Ortopedik Sorunlar Önemsenmeli04 Aralık 2017 Pazartesi 13:38
  • Kalp Krizi Riski Altında Olan Kişiler04 Aralık 2017 Pazartesi 13:33
  • Bingöl’de 112’ye Bir Ayda 5 Bin 771 Gereksiz Çağrı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:23
  • Mide Kanserinden Kapalı Ameliyatla Kurtuldu04 Aralık 2017 Pazartesi 13:08
  • Van Yyü’de Diş Hekimi Adayları Törenle Beyaz Önlüklerini Giydi04 Aralık 2017 Pazartesi 12:53
  • Çalışanlarda "Hafta Sonu Baş Ağrısı"04 Aralık 2017 Pazartesi 12:13
  • ’’Babaanne Çayı’’ Tüketin Kışın Hastalanmayın04 Aralık 2017 Pazartesi 12:13
  • Altınova Devlet Hastanesi Tam Donanımlı Oluyor04 Aralık 2017 Pazartesi 11:58
  • 112’ye Gelen 660 Bin Çağrıdan 583 Bin’i Asılsız04 Aralık 2017 Pazartesi 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti