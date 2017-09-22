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77 Yaşında Hukuk Fakültesini Bitirdi

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77 Yaşında Hukuk Fakültesini Bitirdi
Konya'nın Kulu ilçesinde 1959 yılında kazandığı Ankara Hukuk Fakültesini tamamlayamayan Abdullah Talayhan, 2012 yılında çıkan aftan yararlanarak devam...

Konya'nın Kulu ilçesinde 1959 yılında kazandığı Ankara Hukuk Fakültesini tamamlayamayan Abdullah Talayhan, 2012 yılında çıkan aftan yararlanarak devam ettiği Hukuk Fakültesinden 77 yaşında mezun oldu.

Ankara'da özel bir şirkette genel müdürlük yapan ve emekli olan Abdullah Talayhan, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. O zamanki şartlar nedeniyle Hukuk Fakültesini bitiremeyen Abdullah Talayhan, 2012 yılında çıkarılan aftan yararlanarak Hukuk Fakültesine devam etti. Abdullah Talayhan, yarım bıraktığı hukuk fakültesini 2017 yılında bitirerek mezun oldu. 77 yaşında Hukuk Fakültesi mezunu olarak büyük gurur yaşayan Abdullah Talayhan, Ankara Üniversitesinde düzenlenen törenle mezuniyet belgesini aldı.

Mezun olan 660 öğrencinden biri olan Abdullah Talayhan, okumanın yaşının olmadığını söyleyerek, "İnsanın, istedikten sonra yapamayacağı hiç bir şey yoktur. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Bir

iki sene devam ettim. Fakat o günkü şartlar altında mezun olmak fırsatı olmadı. Askerlik, çalışma hayatı derken uzun bir dönemden sonra seneler geçti. Hukuk Fakültesinde genel olarak büyük bir af çıktı. 2012 yılında

bende okula gittim, benim kaydım var dedim, okula devam ettim. 5 senede okulu bitirdim. Bu benim için çok büyük bir imkan oldu" dedi.

Abdullah Talayhan, hem gençlere örnek olmak hem de okumanın yaşının olmadığını yaşlı insanlara da gösterdiğini ifade ederek, "Şuanda ben okulun en yaşlısı insanım. 77 yaşında mezun oldum. 1959 yılı kayıtlı olaraktan da en kıdemli öğrencisiyim. Hayat böyle bunlar örnek olarak yoksa benim bir amacım gençlere örnek olmaktır. Hayatı böyle götürdük. 77 yaşında ben gençlerle beraber üniversiteyi bitirdiğime göre bütün gençlerinde okuması lazım. Bitirmemek için hiç bir neden yok. Çalışınca azmedilince her şey oluyor. Onun için gençlerin okumalarını tavsiye ederim. Yaşlı insanlara da fırsat buldukça böyle, ek üniversite kayıtları yapılıyor, onlara devam etsinler" diye konuştu.

Avukatlık stajına da başlayacağını belirten Talayhan, hizmete devam edeceğini sözlerine ekledi. .

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